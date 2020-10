Von wegen lieb und brav! Schon in der Vergangenheit hat Prinz William (38) offen ausgeplaudert, dass auch die Zugehörigkeit zur Königsfamilie seine Kids nicht davon abhält, ihren Eltern ab und zu mal auf der Nase herumtanzen. Vor allem am Essenstisch sollen die Manieren von Prinz Louis (2), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz George (7) teilweise zu wünschen übrig lassen. Jetzt plaudert der Duke of Cambridge ein weiteres Detail über seine Rasselbande aus: Sein Nachwuchs kann ziemlich frech sein.

In der Doku "Prince William: A Planet for Us All" können die Zuschauer den dreifachen Vater beim Besuch einer Kindergruppe begleiten, die die Möglichkeit bekommt, William einige Fragen zu stellen. Ein kleiner Royal-Fan will dabei wissen, ob Prinz George am vorlautesten sei – oder doch eher Prinzessin Charlotte. "Sie sind beide ungefähr gleich frech – sehr frech", stellt der 38-Jährige daraufhin klar. In Sachen Zahnpflege scheinen die Kids allerdings keine Probleme zu machen. Laut ihrem Papa benutzt Charlotte nicht nur vorbildlich ihre Zahnseide, sondern beherrscht auch den Floss-Dance – genau wie ihre Mutter, Herzogin Kate (38).

Und auch wenn die königlichen Sprösslinge ihren Papa ab und zu mal ganz schön ärgern – im Großen und Ganzen könnte der Enkel der Queen (94) wohl nicht glücklicher sein über seine Vaterrolle. "Seit ich George, Charlotte und Louis in meinem Leben habe, hat sich meine Perspektive geändert. Man will der nächsten Generation die Welt in einem besseren Zustand übergeben", erklärt er in der Doku ebenfalls.

Instagram / kensingtonroyal Prinz William mit seinen Kindern George, Charlotte und Louis

Getty Images Herzogin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William

ActionPress Prinz William mit Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte

