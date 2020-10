Jennifer Lange (26) bekommt Gegenwind von allen Seiten! Keine Frage, die Bachelor-Gewinnern genießt aktuell bei vielen Das Sommerhaus der Stars-Zuschauern nicht unbedingt das höchste Ansehen. Wegen ihres Verhaltens gegenüber Erzfeindin Evanthia Benetatou (28) kassiert sie momentan ordentlich Kritik. Offenbar schaltete sie deshalb bereits die Kommentarfunktion unter ihren Social-Media-Beiträgen aus. Dennoch: Die Hater finden einen Weg, Jenny weiterhin die Meinung zu geigen. Unter Jessica Paszkas (30) Paar-Outing-Posting setzte die Brünette einen lieben Kommentar – und bekam darauf zahlreiche, weniger nette Antworten!

Auf Instagram hinterließ Jenny ein Herz unter einem Pärchen-Bild von Jessi und ihrem neuen Freund Johannes Haller (32). Eigentlich ein harmloser Ausdruck von Freude. Doch viele User wollten und konnten das offenbar nicht so stehen lassen: "Schleim, schleim", lautet ein Vorwurf eines Nutzers. "Anstatt hier zu kommentieren, solltest du und dein Lover mal ein Statement zu eurem dreckigen Verhalten abgeben. Aber selbst dazu seid ihr zu feige", wettert ein anderer. "Kein Statement, keine Entschuldigung, aber Bilder mi Herzen kommentieren. Alles klar", liest man unter anderem weiter in der Kommentarspalte.

Doch nicht alle Jessica-Follower halten solche Reaktionen auf Jennys Nachricht angemessen. Einige nehmen die 26-Jährige – zumindest im Ansatz – in Schutz: "Ich glaube, das ist Jessicas Seite und nicht die von Jenny. Warum macht man so ein schönes Foto mit so einem Hate gegen Jenny kaputt?", heißt es in einem Schlichtungsversuch. Jessica selbst hingegen ignoriert bis jetzt all die Aussagen: "Danke, liebe Jenny", schrieb sie direkt mit einem Herz zurück.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller im Oktober 2020

Instagram / dregold Jennifer Lange und Andrej Mangold

Instagram / agentlange Jennifer Lange im Juli 2020

