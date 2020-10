Jordyn Woods (23) hatte es nicht leicht! Im vergangenen Jahr kam es zum Eklat, als Jordyn – damals noch beste Freundin von Kylie Jenner (23) – mit Tristan Thompson (29), dem Ex von Khloe Kardashian (36), anbandelte. Infolgedessen kassierte das Model einen Mega-Shitstorm, letztendlich zerbrach wegen dieses Fremdgeh-Skandals sogar ihre Freundschaft zu Kylie! Jordyn machte daraufhin eine schwere Zeit durch und verriet jetzt: Sie habe sich gefühlt, als ob jeder gegen sie gewesen sei!

In der Show Now With Natalie sprach Jordyn davon, damals eine "dunkle Episode" durchgemacht zu haben. Wegen des Tristan-Skandals habe sie viele Verluste erlitten, viele Menschen hätten sich abgewandt. "Alles, was du geglaubt hast, seit einem Jahrzehnt zu kennen, wird dir plötzlich weggenommen. Die Menschen, das Leben, alles, womit du aufgewachsen bist. Ich wusste nicht einmal, wie ich mich fühlen sollte." Als Konsequenz habe sie sich isoliert: "Ich habe Leute weggestoßen, die ich wahrscheinlich nicht hätte wegstoßen sollen, aber ich konnte einfach niemandem vertrauen. Alles in meinem Leben hat sich geändert." Doch mittlerweile sei sie froh darüber, was aus ihr geworden sei, erzählte die 23-Jährige.

Doch nicht nur psychisch ging es bei der Influencerin wieder bergauf: Mittlerweile scheint es auch liebestechnisch bei Jordyn richtig gut zu laufen! Kürzlich machte sie ihre Beziehung mit dem Basketballer Karl-Anthony Towns auf Social Media öffentlich. "Ich habe dich gefunden, danach habe ich zu mir selbst gefunden", schwärmte das Model.

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods, Model

Getty Images Jordyn Woods und Kylie Jenner

Instagram / jordynwoods Jordyn Woods und Karl-Anthony Towns

