Auweia, mit dieser negativen Reaktion hatte Teresa Giudice (48) wohl nicht gerechnet. Die Schauspielerin, die viele aus der Serie "The Real Housewives of New Jersey" kennen, kam schon früher in Konflikt mit dem Gesetz und landete dafür sogar für ein paar Monate hinter Gittern. Jetzt sorgte die 48-Jährige erneut für einen Eklat. Denn sie veranstaltete anlässlich des 16. Geburtstages ihrer Tochter Gabriella eine Party – der Knackpunkt: Auf den geposteten Fotos hält sich keiner der Gäste an die aktuellen Hygienevorschriften. Deshalb kassierte die Brünette einen heftigen Shitstorm im Netz.

Auf Instagram postete Teresa einige Fotos und Videos von den Feierlichkeiten, die in einem Hotel in New York City abgehalten wurden. Zu sehen sind darauf: Das Geburtstagskind und seine drei Schwestern Gia, Milania und Audriana sowie über ein Dutzend Freunde und Familienmitglieder. Der einzige Mensch, der scheinbar einen Mund-Nasen-Schutz trug, war der Kellner, der Gabriella eine Kerze reichte – und das bemerkte auch die Netz-Gemeinde. Ihren Unmut brachte die Community in vielen Kommentaren zum Ausdruck. "Ich bin gespannt, wie viele Krankheitsfälle sich daraus ergeben werden, da sie ja offensichtlich auf Social Distancing pfeifen", wetterte einer der User.

Andere Instagram-Nutzer verteidigten Teresa allerdings und erklärten, dass sie die maskenlose Party nicht so problematisch finden. "Ich weiß, es ist eine unbeliebte Meinung, aber ganz ehrlich, das sah für mich nicht schlimm aus", schrieb ein Follower. Ein weiterer kommentierte: "Ein bisschen Freude muss in diesen harten Zeiten doch erlaubt sein."

Instagram / teresagiudice Teresa Giudice und ihre Tochter Gabriella im Oktober 2020

Instagram / teresagiudice Teresa Giudice und ihre vier Töchter im Oktober 2020

Getty Images Teresa Giudice auf einem Event in NYC im Juni 2019

