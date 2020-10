Katy Perry (35) gewährt ihrer Community nun ganz private Einblicke in ihren Alltag! Seit August hat sich das Leben der Sängerin komplett verändert: Ihre Tochter Daisy Dove erblickte das Licht der Welt. Statt Performances auf der Bühne abzuliefern, gehören nun Windeln wechseln und Stillen zu den täglichen Beschäftigungen der Musikerin. In einem neuen Video zeigt sich die frischgebackene Mutter jetzt bei besonders intimen Szenen: Katy filmte sich beim Abpumpen von Muttermilch!

In einem Werbespot, der zum Wählengehen auffordert, präsentierte sich Katy via Instagram nun mit einer Milchpumpe an ihrer Brust. Der Grund: Während andere Promis wie Vanessa Hudgens (31) und Katys Partner Orlando Bloom (43) mit dem Begriff "Get pumped" – zu Deutsch "motiviert werden" – Sport in Verbindung bringen, hat der Ausdruck für Neu-Mama Katy eine ganz andere Bedeutung. Die 35-Jährige bringt die Bezeichnung prompt mit dem Abpumpen von Muttermilch in Verbindung. Für Katy sei dies auch eine Art von Sport, zumindest für ihre Brust. "Wer sagt, Milch abpumpen, sei kein Sport, dem möchte ich die Brustwarzen auch mal eine Woche lang im Uhrzeigersinn drehen", machte sie klar.

Inzwischen dürfte sich Katy in ihrer neuen Rolle als Mama einer kleinen Tochter aber schon zurechtgefunden haben. Allerdings habe sie kaum Zeit, um einkaufen zu gehen. "Was haben Mütter bloß vor Amazon Prime getan?", fragte sie ihre Community vor wenigen Wochen via Twitter. Die Plattform ist für die "Roar"-Interpretin aktuell offenbar ein wahrer Lebensretter.

Getty Images Katy Perry, Musikerin

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler

Getty Images Katy Perry, Künstlerin

