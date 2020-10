Der Herbst dürfte heiß werden! Seit dem 2. Oktober läuft die neue Serie "Emily in Paris" auf Netflix. Lily Collins (31) spielt die junge Emily, die ohne Französischkenntnisse für einen Job nach Paris zieht. Und wie es das Drehbuch so will, wohnt der attraktive Gabriel eine Etage unter ihr, mit dem sie auch sofort flirtet. Doch wer verbirgt sich hinter dem sexy Nachbarn? Promiflash stellt euch den Schauspieler vor – und alles, was ihr über ihn wissen müsst!

Lucas Bravo, 32 Jahre alt und waschechter Franzose, übernimmt die Rolle des attraktiven Mannes, bei dessen Anblick allein Emily schon total nervös wird. In der Serie spielt er den Küchenchef eines kleinen Restaurants. Und auch im echten Leben hat er neben der Schauspielerei Erfahrung als Sous-Chef gesammelt. Bei seinem umwerfend guten Aussehen wird es auch nicht verwundern, dass er nebenbei modelt. Außerdem wichtig für alle schwärmenden Fans zu wissen: Er ist solo!

Die neue Netflix-Serie wurde von keinem Geringeren als Darren Star produziert, der einst auch Sex and the City auf die Bildschirme brachte und zum Hit machte. Hat der französische Schauspieler womöglich auch deshalb für die Rolle vorgesprochen? "Ich liebe diese Serie", sagte Lucas letztens in einem Interview für die Zeitschrift Glamour.

Carole Bethuel/Netflix Lucas Bravo, Schauspieler

Netflix Ausschnitt aus der Netflix-Serie "Emily in Paris"

Stephanie Branchu/Netflix Lily Collins und Lucas Bravo in der Netflix-Serie "Emily in Paris"

