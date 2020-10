Dieter Bohlen (66) ist bestens gelaunt! Warum der Poptitan am Donnerstagabend so amüsiert ist? Er kann in Zukunft ohne Michael Wendler (48) an seiner Seite hinter dem Jurypult bei Deutschland sucht den Superstar sitzen. Der Schlagerstar warf vor wenigen Momenten nämlich eigenhändig das Handtuch und nutzte zur Begründung Aussagen verschwörungstheoretischer Natur. Jetzt meldet sich Dieter dazu zu Wort und lacht sich ins Fäustchen.

"Was hat meine Mami immer zu mir gesagt? Dieter, die größten Probleme erledigen sich oft von selber, du musst ein bisschen warten. Dietlinde hat gewartet und da ist er auch schon weg", witzelt der Chefjuror auf seinem Instagram-Account und findet noch dazu amüsierende Worte über die Begründung des Wendlers: "Das hat wahnsinnige Gründe, so Verschwörungs... die Welt ist 'ne Scheibe und so. Corona ist auch schuld, ah nee, die Regierung."

Direkt an seine Fans gerichtet haut Dieter raus: "Ihr wolltet es doch sowieso, dass er abhaut." Er schließt sein nicht im Geringsten bedauerndes Statement mit den Worten: "Ein Abend der Freude und der Besinnung."

