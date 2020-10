Nachwuchs im Hause McPhee-Foster! Im Oktober 2017 machten erstmals Gerüchte die Runde, dass Amors Pfeil bei Katharine McPhee (36) und David Foster (70) ins Schwarze getroffen hat – trotz der satten 34 Jahre Altersunterschied. Nach der Verlobung sowie dem Jawort im vergangenen Jahr dürfte klar sein: Die Schauspielerin und der Musiker haben sich vielleicht nicht gesucht, aber gefunden. Jetzt wird ihr schier perfektes Liebesglück sogar noch mit einem Baby gekrönt: Katharine ist schwanger!

Am Dienstag wurde das altersmäßig ungleiche Paar in Montecito, Kalifornien von Paparazzi abgelichtet. Fotos, die People vorliegen, zeigen Kat und David Seite an Seite nach einem Einkaufsbummel. Das Besondere an den Aufnahmen: Die 35-Jährige hat bereits einen beachtlichen Babybauch! Zwar lässt die Kugel kaum Raum für Spekulationen, dennoch: Die zwei bestätigten gegenüber dem Onlinemagazin die Schwangerschaft.

Katharine hat noch keine Kinder – sie wird zum ersten Mal Mama. David hingegen bekommt zum sechsten Mal Besuch vom Klapperstorch. Die älteste Tochter des Kanadiers ist sogar bereits 50 Jahre alt, seine jüngste 34.

Anzeige

Instagram / davidfoster Katharine McPhee und David Foster im August 2020

Anzeige

Getty Images David Foster und Katharine McPhee

Anzeige

Instagram / katharinefoster David Foster unnd Katharine McPhee in New York, August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de