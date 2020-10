Happy Birthday, Matt Damon (50)! Schon in jungen Jahren träumte der "Das Bourne Ultimatum"-Star vom großen Erfolg als Schauspieler. Nach seinem Schulabschluss startete er zwar ein Anglistik-Studium, widmete sich aber schon bald der Schauspielerei und schaffte wenig später tatsächlich den internationalen Durchbruch – mit Filmen wie "Der Soldat James Ryan" oder "Ocean’s Eleven". Heute feiert der Hollywood-Star bereits seinen 50. Geburtstag und dabei fällt auf: Matt hat sich ziemlich verändert.

Kurze Haare, runde Backen und grau melierter Dreitagebart – so ist Matt aktuell unterwegs. Kaum zu glauben, wie er noch Ende der 90er aussah. Schon 1998 räumte der Amerikaner gleich doppelt ab und durfte sich über die Auszeichnung mit je einem Golden Globe und einem Oscar für das beste Drehbuch ("Good Will Hunting") freuen. Auf den Fotos von damals strahlt den Fans jedoch kein seriöser Herr, sondern ein blonder Wuschelkopf mit Zahnpasta-Grinsen entgegen. Auch Anzug und Fliege sitzen auf der alten Aufnahme neben Ben Affleck (48) noch nicht ganz so ordentlich wie heute.

Aber nicht nur im Job ist das Geburtstagskind äußerst erfolgreich – auch privat läuft es rund: Mit seiner Frau Luciana Barroso ist Matt bereits seit 2005 verheiratet und ihre drei Kinder krönen das gemeinsame Glück. Erst vor wenigen Wochen wurden die Turteltauben beim Doppel-Date mit Ben und seiner Freundin Ana de Armas (32) erwischt. Zusammen genossen die vier einen Strandtag in Malibu.

Getty Images Schauspieler Matt Damon

Getty Images Ben Affleck und Matt Damon bei den Golden Globes 1998

Getty Images Matt Damon und Luciana Barroso

