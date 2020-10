Sie lässt sich nicht unterkriegen! Im vergangenen Monat reichte die Rapperin Cardi B (27) die Scheidung von ihrem Noch-Ehemann Offset (28) ein. Die beiden waren seit Anfang 2017 ein Paar, heirateten noch im gleichen Jahr und bekamen eine gemeinsame Tochter. Immer wieder machten jedoch Gerüchte die Runde, die Ehe stünde kurz vor dem Aus. Nachdem Cardi kürzlich tatsächlich die Reißleine gezogen hat, zeigte sie sich jetzt im gewagten Outfit im Netz!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 27-Jährige ein sexy Foto. In einem roten, hautengen Teufelskostüm aus Latex und langen Hörnern auf dem Kopf sitzt die New Yorkerin in der Hocke und verzieht ihren Mund. Dazu schreibt sie: "Single, böse und reich." Ihre Fans sind geteilter Meinung zu dem Beitrag: Manche feiern sie für das Foto und die Bildunterschrift und finden die ehemalige Stripperin sexy. Andere kritisieren sie und sehen sogar eine Verbindung zu den Illuminaten.

Das ließ die Grammy-Preisträgerin jedoch nicht auf sich sitzen. Kurze Zeit später postete die "Bodak Yellow"-Interpretin ein weiteres Foto im ähnlichen Stil. Darauf trug sie jedoch nur Unterwäsche mit leuchtenden Engelsflügeln und stellte klar: "Hört auf mit dem Illuminati-Quatsch. Es waren nur Kostüme für ein TikTok-Video." Wie findet ihr die Fotos? Stimmt ab!

Getty Images Cardi B und Offset, Rapper

Instagram / iamcardib Rapperin Cardi B mit ihrer Tochter

iamKevinWong.com / MEGA Offset und Cardi B im Juni 2020

Findet ihr die Fotos von Cardi cool oder komisch? Total cool! Eher komisch. Abstimmen Ergebnis anzeigen



