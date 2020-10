Wer könnte sich wohl unter den Kostümen verbergen – das ist aktuell die große Frage bei der US-Ausgabe von The Masked Singer. Seit knapp drei Wochen flimmert in den Vereinigten Staaten die vierte Staffel der Rateshow über die Bildschirme. In der letzten Episode wurden den Zuschauen sechs Kandidaten vorgestellt: Die Schlange, Dingenskirchen, das Seepferdchen, das Krokodil, der Baby-Alien und der Gremlin. Letzterer enthüllte seine Identität sogar selbst nach seinem Auftritt. Es stellte sich heraus, dass es Mickey Rourke (68) ist. Aber wen vermutet die Jury unter den anderen fünf Masken?

Das Rateteam – bestehend aus Jenny McCarthy (47), Nicole Scherzinger (42), Ken Jeong (51) und Robin Thicke (43) – glaubt: Die Schlange, die den Song "I'm Gonna Be (500 Miles)" von The Proclaimers performte, muss entweder John Legend (41), Daveed Diggs oder Leslie Odom Jr. sein. Bei dem Seepferdchen scheinen sich sowohl die Netz-Gemeinde als auch das Juroren-Quartett sicher zu sein, dass entweder Halsey (26), Hailee Steinfeld (23) oder Bebe Rexha (31) den Rihanna-Hit "Only Girl (In the World)" sang. Die Identität von Dingenskirchen ließ die vier Jurymitglieder lange rätseln, aber am Ende nannten sie Swizz Beatz (42), Damian Lillard oder Tyler, the Creator (29) als mögliche maskierte Promis, die "I Wish" von Skee-Lo zum Besten gegeben haben könnten.

Sicher schienen sich Jenny, Nicole, Ken und Robin allerdings bei ihren Tipps zum Krokodil zu sein. Sie mutmaßten, dass entweder Jon Hamm (49), Nick Lachey (46) oder Donnie Wahlberg (51) "It's My Life" von Bon Jovi gesungen hatte. Hinter dem Baby-Alien, das "Faith" von George Michael (✝53) performte, vermuteten sie Ralph Macchio (58), David Schwimmer (53) oder Freddie Prinze Junior (44). Es bleibt abzuwarten, mit welchem Verdacht das Rateteam am Ende recht behält.

Anzeige

Getty Images John Legend im Januar 2018 in New York

Anzeige

Getty Images Halsey bei den Emmys in L.A. im September 2019

Anzeige

Birdie Thompson/AdMedia Schauspieler David Schwimmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de