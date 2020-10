Das sieht nach einem eindeutigen Ergebnis aus. Aktuell zieht Michael Wendler (48) viel Aufmerksamkeit auf sich, weil er am Donnerstagabend plötzlich sein Aus als Deutschland sucht den Superstar-Juror verkündete. Schon im Vorfeld war der Schlagerstar nicht am Set der Show erschienen, weil er seine Frau Laura (20) zurück in die USA gebracht hatte und daraufhin seinen Rückflug verpasste. Nun warf er plötzlich freiwillig das Show-Handtuch – sein Ausstieg kam für die Fans aber offenbar nicht ganz überraschend!

Die Mehrheit der Promiflash-Leser stimmte in einer Umfrage ab, dass sie schon mit dem Wendler-Exit bei DSDS gerechnet haben: 79,7 Prozent der insgesamt 12.634 Wähler haben den Austritt aus der Jury schon kommen sehen. Dagegen haben nur 20,3 Prozent mit "Krass - hätte ich niemals mit gerechnet!" abgestimmt (Stand: 08. Oktober, 23:15 Uhr).

Seinen Ausstieg begründete Michael jetzt mit wilden Verschwörungstheorien. Der Sender RTL hatte sich in einem Promiflash-Interview ausdrücklich von den Aussagen des Wendlers distanziert: "Erst dachten wir, es handelt sich um einen schlechten Scherz, aber wir nehmen das sehr ernst."

