Es hätte so schön sein können! Bei Love Island wollte Aurelia Lamprecht eigentlich die große Liebe finden. Nach der Pleite mit Henrik Stoltenberg war daran allerdings nicht mehr zu denken. Aurelia hat daraufhin für sich selbst entschieden, die Villa zu verlassen. Die Beauty ist auf der Insel immer authentisch geblieben und hat auf Ehrlichkeit gesetzt. Aber genau das wird ihr jetzt zum Verhängnis.

In der letzten Staffel von "Love Island" war Melissa (25) die Kandidatin der Herzen. Die Zuschauer lieben die schöne Brünette, die in diesem Jahr sogar die Bachelorette ist. Viele kritisieren nun: Aurelia hat Melissa nur kopiert! Das sieht Aurelia allerdings komplett anders. "Vielleicht war es eine ähnliche Story, aber ich habe in manchen Situationen ganz anders reagiert als sie", kontert sie jetzt im Podcast Trashgeflüster von Sam Dylan (29).

Die beiden kennen sich auch nicht persönlich. Aurelia stellt klar: "Wir unterscheiden uns vom Typ Mensch her total." Die Brünette hätte keinerlei Absichten gehabt, jemanden nachzumachen. Sie wollte einfach eine schöne Zeit haben und sich verlieben.

Instagram / aurelia_love_island_2020 Aurelia Lamprecht, "Love Island"-Kandidatin 2020

Instagram / melissadamilia Melissa, TV-Bekanntheit

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, "Love Island"-Kandidatin 2020

