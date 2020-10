Na, erkannt? Hier ein paar kleine Tipps, um das Bilderrätsel zu lösen: Sie ist ein deutsches Model und lief 2017 auf der Fashion Week in Mailand für Dolce & Gabbana über den Laufsteg. Ihren Durchbruch schaffte die gebürtige Kaiserslauterin allerdings schon drei Jahre früher mit ihrer Teilnahme an der neunten Staffel von Germany's next Topmodel – die sie sogar gewann. Welche deutsche Promi-Dame könnte hier also abgebildet sein?

Natürlich handelt es sich auf diesem Foto um keine andere als Stefanie Giesinger (24). Auf Instagram postete die GNTM-Siegerin den Schnappschuss von ihrem komplett nackten und silbern angemalten Körper. Den Alien-Look vervollständigte die Freundin des YouTubers Marcus Butler (28) noch mit der passenden Maske. Der Grund für ihre Verwandlung war aber nicht, dass sie für Halloween schon einmal ihr Kostüm testen wollte, sondern eine Kunstausstellung, wie die braunhaarige Schönheit in der Bildunterschrift verrät.

Und wie finden Stefanies Follower ihr außerirdisches Aussehen? Die Mehrheit der Netzgemeinde scheint begeistert zu sein. Ein User schreibt sogar: "Damit machst du Heidi (47) aber Konkurrenz." Die Ex-GNTM-Kandidatin Anuthida Ploypetch (23) beschreibt das Bild in einem Wort: "Wow".

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Influencerin

Getty Images Stefanie Giesinger 2019 in Paris

Getty Images Anuthida Ploypetch, Model

