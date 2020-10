Als sich John Förster in den Parcours von Ninja Warrior Germany begibt, sind Jan Köppen (37) und Frank Buschmann (55) beinahe sprachlos! Der Berliner Athlet macht sportlich zwar ziemlich was her, ist topfit und durchtrainiert bis in die letzten Muskelpartien – doch John tritt nicht als er selbst, sondern in seiner Artisten-Paraderolle an: als Joker! Für die Moderatoren des Action-Formats zu viel des Guten: Sie sind sich nicht ganz sicher, ob sie lachen, sich gruseln oder genervt sein sollen…

Beruflich gibt John den gestörten Comedian Arthur Fleck, der als Joker an seinem schrillen Clown-Gesicht, den wirren Selbstgesprächen und der schaurigen Lache zu erkennen ist. Auf das Make-up verzichtet Stuntman John während seiner "Ninja Warrior"-Teilnahme, sein Verhalten kommt der des Comic-Antihelden jedoch sehr nahe. In einer Tour brabbelt und kichert er vor sich hin, schreit das Publikum sogar gelegentlich an und geht voll und ganz in seinem Alter Ego auf.

"Der macht mir ein bisschen zu viel Show", gibt Jan offen zu und rennt damit offene Türen bei seinem Co-Moderator Buschi ein: "Er ist ein guter Sportler, das will ich ihm nicht nehmen. Aber er treibt mich komplett in den Wahnsinn." Macht John am Ende zu viel Lärm um nichts? Nicht nur, dass seine Performance enorm viel Zeit kostet, bei 3:36 Minuten schmiert der 31-Jährige ab und landet kurzerhand im Wasser.

TVNOW / Markus Hertrich John Förster, "Ninja Warrior Germany"-Kandidat 2020

MG RTL D / Stefan Gregorowius Jan Köppen und Frank Buschmannn bei "Team Ninja Warrior Germany - Promi-Special"

Instagram / berlinjohn.de John Förster, "Ninja Warrior Germany"-Kandidat 2020

