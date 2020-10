Empfindet Georgia etwa doch noch etwas für ihren Verflossenen? Die 19-Jährige zog als Nachzüglerin in die Ex on the Beach-Villa und überraschte dort ihren Ex-Freund Falk. Schon gleich bei ihrem ersten Aufeinandertreffen flogen ordentlich die Fetzen – und auch im weiteren Verlauf der Kuppelshow schienen die beiden sich nicht wirklich zu vertragen. Trotzdem kamen Georgia bei Falks Abschied die Tränen. Hat sie etwa doch noch Gefühle für ihn?

Gegenüber Promiflash erklärte die Rothaarige, warum sie in der Sendung so emotional geworden ist: "Es lag am Alkohol, sonst würde ich niemals heulen." Denn das Kapitel Falk scheint für sie ein für alle Mal abgeschlossen: Sie sei sogar froh, dass er durch sie in der Show kaum eine Chance hatte, eine andere Frau zu erobern. "Auf jeden Fall hat mein Einzug in die Villa es Falk schwerer gemacht. Denn so war ich da und hab die ganze Wahrheit erzählt! So wollte ihn keine Frau mehr, weil die dann ja wussten, was für ein verlogener und ehrenloser [Kerl] er ist", wetterte die Reality-TV-Kandidatin gegen ihren Ex.

Georgia glaube nicht, dass eine andere Frau jemanden wie Falk daten wolle – jemanden, der untreu sei und angeblich sogar Drogen nehme. Vieles über ihn habe auch sie erst nach ihrer "Ex on the Beach"-Teilnahme erfahren. Aus diesem Grund herrsche zwischen den beiden mittlerweile Funkstille.

