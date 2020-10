Sie scheint ein Multitalent zu sein: Emme Maribel Muñiz (12) ist in ihren jungen Jahren schon sehr erfolgreich! Die Tochter von Sängerin Jennifer Lopez (51) und Schauspieler Marc Anthony (52) beeindruckte im vergangenen Februar bereits alle: Bei der Super Bowl-Halbzeitshow kam sie während der "Let's Get Loud"-Performance von Shakira (43) und J.Lo auf die Bühne und zeigte ihr Gesangstalent. Jetzt veröffentlicht Emme ihr erstes eigenes Buch.

Die Publikation trägt den Titel "Lord Help Me" und beinhaltet mehrere Gebete für Kinder zwischen drei und sieben Jahren. Faultiere hätten die Nachwuchsautorin zu ihrem Werk inspiriert. Das berichtet die Zeitschrift Elle, der eine Pressemitteilung vorliegt. "In der Schule erfuhren wir davon, wie Faultiere jeden Tag gegen das Aussterben kämpfen. Also habe ich sie in mein Abendgebet einbezogen", erzählt die Zwölfjährige. Das Buch gibt es bis jetzt nur in englischer und spanischer Sprache zu kaufen.

Auch ihre berühmte Mutter brachte bereits ihr eigenes Buch auf den Markt. In "True Love" verarbeitete die 51-Jährige Erlebnisse aus ihrem Leben und ermutigte die Leser, sich selbst mehr zu lieben. Glaubt ihr, Emme wird so erfolgreich wie ihre Mutter? Stimmt ab!

Instagram / jlo Emme Maribel Muñiz, Tochter von Jennifer Lopez

Getty Images J.Los Tochter Emme Maribel Muñiz

Getty Images Jennifer Lopez und Tochter Emme Maribel Muñiz im Oktober 2012

