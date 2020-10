Gibt es bald neue Musik von Mariah Carey (50)? Zum 25. Jubiläum ihres Kultalbums "Merry Christmas" brachte die Popdiva letztes Jahr eine Neuauflage der Platte auf den Markt. Auf der Deluxe-Version waren jedoch keine neuen Lieder als Zusatz zu finden, sondern nur zwei weitere bereits etablierte Hits der Sängerin. Dieses Jahr könnte sich das aber ändern! Denn die "All I Want For Christmas Is You" -Hitmacherin teilte ein geheimnisvolles Foto im Netz. Dieses lässt vermuten, dass es kommende Weihnachten einen neuen Ohrwurmgaranten geben könnte.

Auf Instagram postete Mariah ein Foto von drei Stühlen an einem Set, die jeweils mit Initialen versehen sind: "AG", "JH" und "MC". Die Vermutung liegt nahe, dass der Schnappschuss während eines Musikvideodrehs aufgenommen wurde. Ihren Social-Media-Beitrag kommentierte die gebürtige New Yorkerin allerdings nur mit einem Weihnachtsbaum-Emoji. Ihre 9,5 Millionen Follower vermuten deshalb nun, dass dies ein Indiz dafür ist, dass die Popdiva an neuer Musik arbeitet.

Die Fans der fünffachen Grammy-Gewinnerin spekulieren in der Kommentarspalte fleißig, dass das Kürzel "MC" Mariahs sein muss. Sie haben auch schon eine Idee, für wen die anderen mysteriösen Buchstaben stehen könnten. Die Anhänger der Chartstürmerin sind sogar überzeugt: Die anderen beiden Sitzgelegenheiten gehören Ariana Grande (27) und Jennifer Hudson (39). Ob sie mit dieser Vermutungen recht behalten, bleibt abzuwarten.

Instagram / mariahcarey Mariah Carey, Sängerin

Getty Images Mariah Carey bei einem Event in NYC im Dezember 2019

Instagram / arianagrande Ariana Grande im Juli 2020

