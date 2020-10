Hat sich seit Temptation Island bei Frauenversteher Eugen Lopez etwas in Sachen Liebe getan? Anfang des Jahres war der Kickboxer als Verführer bei dem Fremdflirtformat an den Start gegangen. Zwar bandelte der Essener nach dem TV-Abenteuer mit der einen oder anderen Kollegin an, von einer festen Partnerin ist auf seinem Social-Media-Profil allerdings nichts zu finden. Am 18. Oktober startet auf RTL die VIP-Version der Show und auch von Eugens Homies sind einige dabei. Er selbst scheint weiterhin abseits der Kameras nach Mrs. Right zu suchen: Promiflash hat bei Eugen nachgefragt, wie es momentan mit dem Thema Frauen bei ihm aussieht...

Tatsächlich laufe es mit den Damen gerade nur "so lala", wie Eugen im Promiflash-Interview erklärte. Die Nachfrage sei zwar nach wie vor groß, aber es sei schwierig für ihn, die Avancen wirklich ernst zu nehmen. "Ich finde, es ist schwieriger, weil, sobald du in der Öffentlichkeit stehst und ein anderes Leben führst, können viele Frauen manche Sachen nicht nachvollziehen, die du tust oder worauf du Wert legst", stellte er klar. Oft führe das auch mal zu Streitereien. Genauso könne es einem aber auch passieren, dass man auf einen "Golddigger" reinfalle. "Solche Frauen gibt es echt viele, das hätte ich nicht gedacht", gab er zu.

Dass Mike Heiters (28) bester Freund bei einem Format wie "Temptation Island" dabei war, wo es darum geht, vergebenen Kandidaten den Partner auszuspannen, scheint die Damen allerdings in keiner Weise abzuschrecken – ganz im Gegenteil: "Einen Korb habe ich deswegen echt noch nie bekommen", stellt der tätowierte Muskelmann klar. Eugen ist jedenfalls nicht abgeneigt, seine Partnersuche erneut ins Fernsehen zu verlagern – Hauptsache, er lernt eine Frau kennen, die seinen Lifestyle versteht.

