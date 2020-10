Rächt sich Lisha jetzt für die verweigerte Hilfe? Die YouTuberin trat in der heutigen Folge von Das Sommerhaus der Stars mit ihrem Partner Lou gegen Caro und Andreas Robens sowie gegen Annemarie Eilfeld (30) und deren Freund Tim Sandt in einer Challenge an. Im Spiel brauchte Lisha Annemaries Hilfe, doch die Sängerin antwortete der Netz-Bekanntheit nicht auf ihre Frage. Lisha war von ihrer Freundin schwer enttäuscht – trotzdem brachte sie es nicht fertig, die ehemalige DSDS-Kandidatin für den Exit zu nominieren!

Lisha und Lou entschieden sich stattdessen für Caro und Andreas, die ebenfalls auf der Abschussliste standen: "Nominierungen fallen einem immer leicht, wenn man jemanden nominieren kann, mit dem man Streit hat. Das ist hier absolut nicht der Fall. Caro, Andreas, ich hoffe, ihr wisst, dass wir euch lieb haben, aber es ist auch kein Geheimnis, dass Annnemarie hier wie eine Schwester für mich geworden ist", erklärte Lisha. Tim sei für sie auch inzwischen wie ein Bruder und es wäre falsch gewesen, ihn und Annemarie zu nominieren, führte sie weiter aus.

Mitbewohnerin Michaela Scherer (54) war von Lisha und Lous Wahl enttäuscht: "Wenn sie Eier gehabt hätte, dann hätte sie Annemarie darauf angesprochen und gesagt: 'Ich finde das nicht gut, was du gemacht hast.' Ich bin etwas enttäuscht, weil ich dachte, [Lisha und Lou] sind ein Pärchen, das so geradeaus offen ist."

