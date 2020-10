Costina Munteanu packt über ihren Take Me Out-Flirt aus! In der beliebten Datingshow traf das Curvy Model auf Kandidat Michael und zeigte direkt Interesse an dem Hottie. Dieser war der Beauty offenbar auch ganz und gar nicht abgeneigt: Sie verließen die Sendung gemeinsam und kamen daraufhin in der Limo auch direkt zur Sache. Doch jetzt offenbarte Costina gegenüber Promiflash: Ihre Romanze nahm eine unschöne Wendung. Michael fuhr offenbar mehrgleisig und flirtete zeitgleich mit mehreren "Take Me Out"-Kandidatinnen!

"Eines der Mädels war dann so ehrlich und hat mir die Screenshots geschickt, wo er sie so offensiv angebaggert hat", erzählte die Kuppelshow-Teilnehmerin gegenüber Promiflash. Eigentlich habe Michael geplant, Costina in Wien zu besuchen, doch sie hatte bereits im Vorfeld ein komisches Gefühl gehabt. Daraufhin hakte sie bei den anderen "Take Me Out"-Girls nach. Ihre Zweifel haben sich schlussendlich bewahrheitet, woraufhin sie noch rechtzeitig die Reißleine gezogen und das Treffen abgesagt habe.

"Der Typ ist unglaublich dreist! Ich wurde noch auf Instagram von anderen Girls angeschrieben, dass sie auch was mit ihm hätten", gab die selbstbewusste Brünette an. Bei den anderen Frauen sei Michael auch keineswegs zurückhaltend gewesen und habe direkt klar gemacht, worauf er aus sei. "Ich glaube, du bist sehr nasty im Bett, let me see how freaky you are", soll er einer der Ladys geschrieben haben. "Der Typ macht jede an. Ihm wird eine Frau nie reichen", ist sich Costina sicher.

MG RTL D / Frank Dicks Ralf Schmitz als Moderator bei "Take Me Out"

Instagram / costina_got_curves Costina Munteanu, September 2020

Instagram / costina_got_curves Costina Munteanu, "Take me out"-Kandidatin

