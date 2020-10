Gute Nachrichten aus dem norwegischen Königshaus! Vor einigen Tagen sorgte König Harald (83) noch für große Sorge unter den Royal-Fans. Der Monarch musste sich im Krankenhaus einer Herz-OP unterziehen. Bei dem Adligen wurde im Rikshospitalet in Oslo eine künstliche Herzklappe ersetzt, die ihm 2005 eingesetzt worden war. Jetzt konnte das Königshaus Entwarnung geben: Harald hat den Eingriff gut überstanden und durfte die Klinik wieder verlassen.

Das gab Haralds Leibarzt Bjørn Bendz jetzt in einem Statement bekannt: "Der König ist in guter Verfassung und kehrt heute aus dem Rikshospitalet nach Hause zurück", heißt es darin. Die OP sei ohne Komplikationen verlaufen, teilte der Palast mit. Wie das Königshaus bereits in der vergangenen Woche erklärte, sei der Eingriff am Herzen notwendig gewesen, um die Atmung des Königs zu verbessern.

Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass der 83-Jährige mit seinen gesundheitlichen Problemen für Schlagzeilen gesorgt hat. Anfang des Jahres war Harald schon einmal ins Krankenhaus eingeliefert worden. Damals hatte er an starkem Schwindel gelitten.

König Harald von Norwegen

König Harald in Oslo, 2020

König Harald in London, 2018

