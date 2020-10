Seine Gesundheit macht ihm leider wieder zu schaffen! Erst Anfang des Jahres im Januar sorgte König Harald von Norwegen (83) für besorgniserregende Neuigkeiten: Der skandinavische Royal musste wegen Schwindel in Krankenhaus eingeliefert werden. Zum Glück hatte es sich damals aber um keine ernsthafte Krankheit gehandelt. Nun wurde der 83-Jährige aber wieder in die Klinik eingeliefert – und nicht nur das: Er muss sich nach Atemproblemen einer Herz-Operation unterziehen.

Das teilte das norwegische Königshaus laut mehreren Medien wie Svensk Dam offiziell mit: "Seine Majestät der König wird heute ins Rikshospitalet [in Oslo] eingeliefert, um sich einer Operation zum Wechseln einer Herzklappe zu unterziehen. Die Operation soll am Freitag, dem 9. Oktober, stattfinden", heißt es in der Mitteilung. In dem Statement wird auch der Leibarzt des Königs zitiert: Seine Majestät sei regelmäßig zur Kontrolle gegangen und die Untersuchungen hätten gezeigt, dass der Eingriff notwendig sei, damit der König besser atmen könne. "Die Art des Eingriffs wird pro Jahr einige Mal am Rikshospital durchgeführt und die norwegischen Chirurgen sind sehr erfahren", so der Arzt Björn Bendz.

Wie der Hof außerdem mitteilte, sei König Harald bereits 2005 operiert worden. Damals habe er eine künstliche Herzklappe erhalten und die Operation sei ohne Komplikationen durchgeführt worden. Künstliche Klappen müssten normalerweise nach etwa zehn, fünfzehn Jahren ausgetauscht werden. "Die Operation ist diesmal keine am offenen Herzen. Der König wird wach sein und die Operation wird über die Leiste unter örtlicher Betäubung durchgeführt."

Königin Sonja und König Harald von Norwegen

König Harald von Norwegen

König Harald von Norwegen

