Laura Müller (20) meldet sich bei ihren Fans zurück! Für gewöhnlich gibt die Influencerin sowohl im Fernsehen als auch im Netz viel von ihrem Privatleben preis. Ende vergangener Woche wurde es plötzlich ruhig um die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin, nachdem ihr Mann Michael Wendler (48) die Bundesregierung und ihren Umgang mit der aktuellen Gesundheitslage stark kritisiert hatte. Im Zuge dessen gab der Schlagerstar bekannt, dass er sich aus Instagram und Co. zurückziehen wolle – ganz anders sieht das bei seiner Liebsten Laura aus: Sie gab jetzt im Netz ein Lebenszeichen von sich!

In ihrer Instagram-Story teilte die 20-Jährige einen kurzen Clip, der den Pool ihres Hauses im heimischen Cape Coral in Florida zeigt. Auf die Aufnahme ging sie allerdings nicht näher ein, sie versah sie weder mit einem Text noch mit ihrer Stimme. Im Hintergrund ist lediglich Vogelgezwitscher zu hören. Scheint ganz so, als würde Laura die Ruhe in den USA genießen und vom Medientrubel in Deutschland abschalten wollen.

Laut Lauras Manager Markus Krampe sollen dem Playboy-Model die Auswirkungen von Michaels Clip, in dem er mit verschwörungstheoretischen Statements auf sich aufmerksam gemacht hatte, noch nicht ganz bewusst sein. So verriet Markus vor wenigen Tagen im Interview mit Guten Morgen Deutschland: "Laura merkt, glaube ich, noch gar nicht, was da so passiert."

Thomas Burg/ ActionPress Michael Wendler und Laura

ActionPress Laura und Michael Wendler im März 2020 in Köln

Revierfoto / ActionPress Markus Krampe, Manager von Michael Wendler

