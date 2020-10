Alles aus bei Jonah Hill (36) und seiner Gianna? Sein Liebesleben hält der Schauspieler so gut, es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Trotzdem durften sich seine Fans im vergangenen Jahr über ein süßes Update freuen: Der "22 Jump Street"-Star und seine Freundin haben sich verlobt. Jetzt scheint es aber so, als wäre ihre Liebe doch nicht für die Ewigkeit bestimmt. Angeblich soll sich das Paar getrennt haben.

Wie ein Insider gegenüber People berichtet, sollen die Brünette und der 36-Jährige getrennte Wege gehen. Warum es zwischen ihnen gekriselt hat und sie sich letztlich zu dem Schritt entschieden haben, ist bisher aber nicht bekannt. Noch vor der Verlobung im September 2019 hatte Jonah eine Luxusvilla im kalifornischen Santa Monica gekauft – ganz offenbar hatten die Ex-Partner dort damals eine gemeinsame Zukunft geplant.

Auch sonst ist es um den "The Wolf of Wall Street"-Darsteller in den vergangenen Monaten ziemlich still geworden. Zuletzt hatte er sich allerdings bei einem Surfausflug wieder mal superfit gezeigt – und das, obwohl er in der Vergangenheit für seine Rollen immer wieder krass zunehmen musste. Seine Mega-Bodytransformation präsentierte er oben ohne und ließ dabei freien Blick auf seine Tattoos.

Getty Images Jonah Hill bei der Berlinale 2019 in Berlin

Getty Images Jonah Hill im Dezember 2018

Nancy Rivera/Bauergriffin.com / MEGA Jonah Hill bei der Premiere von "Maniac"

