Jonah Hills (36) Körper hat sich optisch ganz schön verändert! Der erfolgreiche Schauspieler hat in den vergangenen Jahren ziemlich viel abgespeckt. Weil er gesünder leben wollte, hatte der früher übergewichtige "21 Jump Street"-Darsteller 2011 stolze 30 Kilo abgenommen! Doch er sieht nicht nur durch den extremen Gewichtsverlust heute anders aus als früher: Jonah trägt inzwischen auch einige Tattoos auf der Brust!

Paparazzi erwischten den Hollywood-Star am Donnerstag bei einem Surfausflug in Malibu. Dort schlüpfte er neben seinem Auto aus einem Neoprenanzug. Während er obenrum blank zog, gab er freie Sicht auf großflächige Tattoos auf seinem Oberkörper: Jonahs Brust zieren nun sowohl ein XXL-Segelschiff als auch ein Wolfs- und ein Puma-Kopf! Die Körperkunst reiht sich gut in die Serie der zahlreichen Bilder auf den Armen des 36-Jährigen ein.

Ob die Tattoos eine wichtige Bedeutung für Jonah haben? Immerhin ließ er sich in der Vergangenheit schon Motive unter die Haut stechen, die für seine Familienmitglieder stehen: Auf seinem linken Arm steht für seine Oma das Wort "Nanny" – auf seinem rechten die Worte "Hello, Beanie". Die stehen für den Spitznamen seiner Schwester Elizabeth Feldstein.

Getty Images Jonah Hill im August 2007 in Hollywood

MEGA / MEGA Jonah Hill im Oktober 2019 in Los Angeles

Getty Images Jonah Hill im Februar 2019 in Berlin



