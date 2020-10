Kelly Preston (✝57) bleibt einfach unvergessen. Erst im Juli dieses Jahres ist die Schauspielerin nach langer Krankheit an den Folgen ihrer Brustkrebserkrankung verstorben. Für ihren Mann John Travolta (66) und ihre Familie ein schwerer Schicksalsschlag. Am heutigen Dienstag hätte die TV-Bekanntheit ihren 58. Geburtstag feiern dürfen. Zu diesem besonderen Anlass teilte ihr Gatte John nun eine äußerst emotionale Aufnahme der beiden im Netz!

"Alles Gute zum Geburtstag, Schatz", schrieb John via Instagram. Dazu teilte der Grease-Darsteller eine Bildercollage: Während auf der linken Seite ein Schwarz-Weiß-Bild von Johns Eltern am Hochzeitstag zu sehen ist, strahlen auf der rechten Seite der Aufnahme John und Kelly bei ihrer Hochzeit 1991 überglücklich in die Kamera. "Ich habe dieses Foto von der Hochzeit meiner Mutter und meines Vaters gefunden. Es ist schön, unseres neben ihrem zu sehen", teilte der Filmstar mit.

Kurz nach der Todesmeldung seiner Frau zog sich John aus der Öffentlichkeit zurück. Ende August fand der 66-Jährige die Kraft, sich bei seiner Community zu melden. Damals veröffentlichte der Hollywoodstar einen Clip, in dem er mit seinem Nachwuchs tanzt. "Meine Tochter und ich tanzen in Erinnerung an Mama", erklärte er.

Getty Images John Travolta bei der Premiere von "The Fanatic" im August 2019

Getty Images Kelly Preston und John Travolta im Mai 2018 in Cannes

Getty Images Kelly Preston, John Travolta und ihre Kinder Ella Bleu und Benjamin im Mai 2018 in Cannes

