Normani Kordeis Mutter stellt sich erneut dem Kampf! Als die Fifth Harmony-Sängerin fünf Jahre alt war, wurde bei ihrer Mutter Andrea Hamilton Brustkrebs diagnostiziert. Damals hatte diese den Knoten glücklicherweise frühzeitig bei sich entdeckt und konnte so die Krankheit besiegen – doch leider nicht für immer. Nun meldete sich Andrea mit dieser schrecklichen Nachricht im Netz: Sie hat wieder Brustkrebs.

Zu einem Bild, auf dem sie ein Kreuz in der Hand hält, schrieb Andrea auf Instagram: "Ich kann alles mit Christus schaffen. Ich habe es einmal geschafft und ich werde es wieder schaffen." Normani veröffentlichte den Post ebenfalls in ihrer Insta-Story und ließ ihre Mutter wissen: "Wir schaffen das, Mama". Dazu fügte sie ein Herz-Emoji. Auch via Twitter teilte die "Motivation"-Interpretin ihren Gemütszustand mit: "Scheiß Krebs."

2018 hatte Andrea mit dem Paper Magazine über ihre Krebserkrankung gesprochen: "Ich war ungefähr 33 Jahre alt und habe meine Brustuntersuchungen nicht regelmäßig durchgeführt. Ich weiß nicht warum, aber irgendetwas sagte mir eines Tages, ich sollte meine Brust überprüfen – und an diesem Tag habe ich einen Knoten gespürt." Sie sei danach sofort zum Arzt gegangen und durch ihre Selbstuntersuchung sei der Krebs frühzeitig erkannt worden.

