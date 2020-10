Influencerin Paola Maria (27) hat ein besonders aufregendes Jahr hinter sich! Die Beauty mit italienischen Wurzeln arbeitet seit sieben Jahren in den sozialen Medien und hat sich seitdem eine große Community aufgebaut. Heute feiert die 27-Jährige ihren Geburtstag! Zu diesem Anlass blickt Promiflash auf ihr vergangenes Jahr zurück. Im Leben der Influencerin hat sich nämlich seit ihrem letzten Geburtstag einiges verändert.

Paola feierte den ersten Geburtstag ihres kleinen Sohns Leonardo (1). Ein aufregendes Ereignis für jede Mama! Aber auch in Sachen Partnerschaft war viel los. Paola und ihr Mann Sascha Koslowski (33) feierten ihren dritten Hochzeitstag und zeigten sich noch genau so verliebt wie an dem Tag, als sie sich das Jawort gaben. Kurz darauf dann der Knaller: Ehemann Sascha ließ sich Paolas Namen tätowieren. Damit war die Beauty erst mal überfordert, allerdings im positiven Sinne! Einen größeren Liebesbeweis hätte Sascha seiner Liebsten nicht machen können. Aber damit noch nicht genug: Im April verkündete Paola auch noch ihre zweite Schwangerschaft – was für ein aufregendes Jahr! Erst vor Kurzem schmiss Sascha eine Babyparty für seine Frau. Viele ihrer YouTube-Kollegen waren dabei. Unter anderem auch Dagi Bee (26) und Bibi Claßen (27).

Paola wünscht sich inzwischen immer mehr, dass auch ihr zweiter Sohn endlich das Licht der Welt erblickt. Auf Instagram klagte sie nun öfter über starke Rückenschmerzen und angeschwollene Beine. Der errechnete Geburtstermin ist allerdings erst der 2. November.

Paola Maria mit ihrer kleinen Familie

YouTube-Stars bei Paola Marias Baby-Party

Paola Maria und Sascha Koslowski mit Sohn Leonardo

