Paola Maria (26) und Sascha Koslowski schweben auf Wolke sieben! Heute vor genau drei Jahren traten die beiden Turteltauben im Rahmen einer romantischen und intimen Zeremonie vor den Traualtar – seitdem ist viel passiert. Pünktlich zum Fest der Liebe 2018 erhielten die YouTuberin und ihr Göttergatte das schönste Weihnachtsgeschenk, das sie sich hätten wünschen können: Sohnemann Leonardo (1) erblickte das Licht der Welt! Obwohl der kleine Mann viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, verlieren Paola und Sascha ihre Beziehung nicht aus den Augen: Zum Ehe-Jubiläum widmete die Influencerin ihrem Liebling einen zuckersüßen Post!

Auf Instagram postete die 26-Jährige zwei Throwback-Pics, die an dem Tag entstanden waren, an dem das Power-Pärchen "Ja" zueinander gesagt hatte. "Die beste Entscheidung meines Lebens warst du. Ich liebe dich. Heute vor drei Jahren in Las Vegas", lauten Paolas Zeilen zum romantischen Social-Media-Beitrag. Ihr Göttergatte ließ es sich natürlich nicht nehmen, darauf zu reagieren. "Für mich auch. Liebe dich, Bae", kommentierte er ihre Liebesbotschaft.

Paola und Sascha schworen sich nicht nur einmal die ewige Treue. Nach ihrer US-Hochzeit im Februar gaben sie sich im August desselben Jahres erneut das Jawort – dieses Mal im engsten Freundes- und Familienkreis unter der Sonne Siziliens. Der Grund: Paola hat italienische Wurzeln.

Instagram / paola Paola Maria und Sascha Koslowski bei ihrer Hochzeit im Februar 2017

Instagram / paola Leonardo, Paola Maria und Sascha Koslowski im Januar 2020

P. Hoffmann / WENN.com Sascha Koslowski und Paola Maria

