Was für ein seltener Anblick! Seit Jahren kursierten Gerüchte, dass zwischen den ehemaligen BFFs Bibi Claßen (27) und Dagi Bee (26) dicke Luft herrsche. Zwar betonten die beiden YouTuberinnen immer wieder, dass sie sich nach wie vor gut verstehen würden, trotzdem hatte man sie ewig nicht mehr zusammen auf Fotos oder Videos gesehen – bis jetzt! Bei der Babyparty ihrer gemeinsamen Freundin Paola Maria (26) feierten sie Reunion.

Am vergangenen Samstag wurde die Influencerin mit einer kleinen Sause überrascht, um die bevorstehende Geburt ihres zweiten Kindes zu feiern – mit am Start waren unter anderem auch Dagi und Bibi. Das beweist ein Gruppenbild, das der Ehrengast jetzt auf seinem Instagram-Profil teilte. Und für die Aufnahme hatten sich die beiden Web-Queens sogar fast nebeneinander gestellt. Freudestrahlend schauen sie in die Kamera – es sieht so aus, als hätten sie sich beide über das Wiedersehen gefreut.

Dass zwischen Dagi und Bibi kein böses Blut fließt, haben sie schon in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. So gratulierte die Frau von Eugen Kazakov (26) Bibi zu ihren beiden Schwangerschaften und diese Dagi wiederum zu ihrer Hochzeit im Sommer 2018.

