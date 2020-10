Seit über einem Jahr sind die beiden das Traumpaar der Musikbranche – Shawn Mendes (22) und Camila Cabello (23). Die beiden "Señorita"-Interpreten waren jahrelang Freunde, bevor sie sich letztes Jahr ineinander verliebten. Doch Pop-Sänger Shawn hat trotz der langen Zeit, die sie bereits miteinander verbracht haben, kleine Zweifel in der Beziehung. Jetzt gesteht er, warum er einfach nicht alleine vor seiner Camila singen kann.

Der 22-Jährige hat in den letzten Jahren weltweit die Arenen mit seinen Fans gefüllt. Vor Tausenden von Menschen gibt er dort seine Hits wie "In My Blood" und "Mercy" zum Besten. Doch jetzt verblüfft der Teenie-Star mit einem neuen Statement. "Du singst garantiert nicht einfach so für deine Freundin, vor allem nicht, wenn deine Freundin ebenfalls Sängerin ist," stellt der Kanadier in der "The Kyle and Jackie O Show" fest. Hat der Hottie etwa Angst, dass Camila seine Gesangskünste beurteilt? Was genau dahintersteckt, stellt sich im weiteren Verlauf des Interviews nicht mehr heraus.

Im Anschluss an seine Offenbarung räumt er ein, dass er und Camila lieber gemeinsam Musik hören, anstatt füreinander zu singen. Dabei entscheiden sie sich oft für Musik aus Camilas Heimat: Lateinamerika.

Instagram / camila_cabello Shawn Mendes und Camila Cabello im Mai 2020

Getty Images Camila Cabello, Sängerin

ActionPress Shawn Mendes, November 2019

