In der beliebten Datingshow Take Me Out trafen Costina Munteanu und Michael aufeinander – und in dem Kuppelformat knisterte es direkt gewaltig zwischen den beiden Kandidaten! Sie verließen die Sendung gemeinsam und tauschten in der Limo auch direkt heiße Küsse aus. Doch dann passierte das Unerwartete: Costina will erfahren haben, dass ihr Date zeitgleich mit mehreren "Take Me Out"-Kandidatinnen flirtete. Nach diesen Informationen fackelte das Curvy Model nicht lange und machte Michael eine klare Ansage!

Und wie genau hat sie den Fremdfirter konfrontiert? "Ich habe es ziemlich kurz gehalten. Ich schrieb: 'Ich habe erfahren, dass du nicht ganz ehrlich zu mir warst und möchte dich nicht mehr sehen. Ich weiß was sich hinter meinem Rücken abspielt'", erzählte sie Promiflash. Als Bonus gab sie ihm noch einen Tipp mit auf den Weg – nämlich den, dass Frauen miteinander reden. Daraufhin versuchte er noch, sich rauszureden, biss bei Costina allerdings auf Granit.

Danach sei von ihm nicht mehr viel gekommen. "Da ich keine Namen genannt habe, wusste er wohl nicht, wen ich genau meine, bei den ganzen Mädels die er angeflirtet hat", führte Costina gegenüber Promiflash aus. Sie hätte ihm auch keine Möglichkeit gegeben, sich zu entschuldigen, sondern hätte ihn direkt blockiert, da sie nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte.

TVNOW / Stefan Gregorowius Ralf Schmitz bei "Take Me Out"

Instagram / costina_got_curves Costina Munteanu, "Take me out"-Kandidatin

TVNOW / Frank Dicks "Take Me Out"-Moderator Ralf Schmitz

