Mike Heiter (28) überrascht mit einem neuen Look! Es war ein großer Schock für ihre Fans: Im September gaben der ehemalige Love Island-Kandidat und Reality-TV-Kollegin Elena Miras (28) unerwartet ihr Liebes-Aus bekannt. Die Umstellung, von nun an getrennt von seiner Ex und ihrer gemeinsamen Tochter Aylen zu leben, fällt dem Influencer sehr schwer – erst kürzlich betonte er, wie sehr ihn die Situation belastet. Jetzt überraschte der Muskelmann mit dieser Aktion: Offenbar hat Mike sich eine Trennungsfrisur zugelegt!

Das Endergebnis präsentierte der 28-Jährige jetzt auf Instagram: Mike hat sich das Haupthaar in Cornrows flechten lassen – und sieht damit ganz anders aus! Die Reaktionen auf das extreme Umstyling fallen gemischt aus: Während seine "Love Island"-Brüder Mischa Mayer (28), Tim Kühnel und Co. die neue Frisur feiern, gibt es auch einige negative Stimmen seitens seiner Community: "Mike bitte, das passt doch nicht zu dir! Schneid' die wieder ab!", fleht ein Nutzer in den Kommentaren.

Ob Mike sich die kritischen Nachrichten zu seinem neuen Ich wohl zu Herzen genommen hat? Schon einen Tag nach seiner Verwandlung beim Friseur verkündete er in seiner Instagram-Story: "Ich glaube, ich mache sie wieder raus." Der Grund: Angeblich seien die Zöpfe zu unbequem und würden ihn am Schlafen hindern. Gefällt Mike euch mit oder ohne Cornrows besser? Stimmt ab!

