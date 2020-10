Neue Eindrücke von Prinzessin Eugenies (30) Hochzeit! Im Oktober 2018 traten die Enkelin der Queen (94) und ihr Partner Jack Brooksbank (34) vor den Traualtar. Bereits am Abend zuvor veranstaltete das Paar einen Empfang seiner Gäste. Dort trug das Mitglied der britischen Königsfamilie ein Kleid von Designer Zac Posen (39). Von diesem besonderen Anlass wurden allerdings nur wenige Bilder mit der Öffentlichkeit geteilt – bis jetzt: Zum zweijährigen Jubiläum veröffentlichte der US-Modeschöpfer eine bisher unbekannte Aufnahme der Eheleute!

Via Instagram postete Zac am vergangenen Montag einen Schnappschuss von Eugenies Hochzeitsauftakt: Damals posierte die dunkelhaarige Schönheit in einem pfirsichfarbenen Kleid neben ihrem Liebsten. Sein Glück, das Outfit für die Royal zu kreieren, kann der US-Amerikaner noch immer kaum glauben. "Es war so besonders, dieses Kleid für diesen wundervollen Moment in deinem Leben zu entwerfen und den großartigen Tag mit dir und deiner Familie zu verbringen", schwelgte Zac unter seinem Beitrag in Erinnerungen.

"Ich werde mich für immer daran erinnern und wünsche euch beiden weiterhin viel Glück und Liebe", schwärmte Zac weiter. Schon bald dürfen sich Eugenie und ihr Gatte sogar über Nachwuchs freuen: Nach zwei Jahren Ehe erwarten die beiden derzeit ihr erstes gemeinsames Kind.

Getty Images Zac Posen, Modedesigner

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit im Oktober 2018

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, April 2020

