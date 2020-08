Prinzessin Eugenie (30) stattet ihren Großeltern Queen Elizabeth II. (94) und Prinz Philip (99) im Urlaub einen Besuch ab! Jedes Jahr macht das royale Oberhaupt mit Ehemann Philip Sommerurlaub in Schottland. Doch komplett zurückgezogen verbringt das königliche Paar seine Auszeit dort offenbar nicht. Jetzt bekamen die beiden auf ihrem Ferienanwesen Besuch von der Familie: Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Broosbank standen auf der Matte!

Nach einem Bericht von The Mirror wurde die Eheleute Eugenie und Jack in der Nähe der Residenz im schottischen Balmoral gesichtet. Dabei präsentierte sich die Prinzessin ganz lässig in Leggings und mit einer grünen Jacke. In der Hand hielt sie einen orangen Karton – womöglich ein Geschenk für ihre Großmutter? Auch Jack (34) wirkte bei dem Besuch sichtlich entspannt: In blauem Pullover und dunkler Hose manövrierte er einen Land Rover auf den Hof der Queen.

Jack und Eugenie sollen jedoch nicht die einzigen Royals gewesen sein, die diesen Monat die Reise von England nach Schottland antraten. Der jüngste Sohn der Königin, Prinz Edward (56), seine Frau Sophie (55) und ihre beiden Kinder Lady Louise Windsor (16) und James Vicomte Severn waren offenbar ebenfalls zu Gast in der Residenz. Es sei sogar Tradition, dass die königliche Familie die Monarchin und ihren Ehemann im Urlaub besuche.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank im Jahr 2019

Anzeige

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit im Jahr 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Edward und Sophie mit ihren Kindern Lady Louise Windsor und James Viscount Severn im Jahr 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de