Sie ist mal wieder ziemlich schick unterwegs! Herzogin Kate (38) überraschte in den vergangenen Wochen immer mal wieder mit ziemlich stylishen und coolen Outfits. Ob sportlich oder modisch – die Ehefrau von Prinz William (38) ist einfach immer ein Hingucker. In einem aktuellen Netz-Clip präsentiert sich die dreifache Mutter allerdings von einer etwas anderen Seite: Kate verzaubert die Fans in einem eleganten Blazer!

In einem Instagram-Clip verkündet die 38-Jährige, dass am Dienstag eine virtuelle Award-Verleihung stattfindet, in der sie den "Naturfotografen des Jahres" ehren wird. Ihre kleine Ansprache wird jedoch prompt durch ihren äußerst eleganten Look in den Schatten gestellt: In einem dunkelblauen, figurbetonten Blazer strahlt die Herzogin in dem Video bis über beide Ohren. Ihre Haare trägt sie dabei gelockt und hat den Look mit einem ausdrucksstarken Make-up abgerundet.

Dieses Strahlen entging auch den Royal-Fans nicht. Unter dem Beitrag tummelten sich zahlreiche bewundernde Kommentare. "Sie ist der Inbegriff von Anmut und Klasse. Sie sieht einfach toll aus", "Sie ist so atemberaubend und wunderschön" oder "Ausgeglichen, anmutig und absolut schön. Sie ist so ein Vorbild für viele", schrieben unter anderem drei Supporter. Wie findet ihr Kates Outfit? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im September 2020

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate in London, Oktober 2020

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de