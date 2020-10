Überwundene Abhängigkeit, ein Rückfall, erneute Drogensucht und sogar ein Suizid-Versuch: Benjamin Mittelstädts (24) Story bei Berlin - Tag & Nacht stellt ihn wohl immer wieder vor krasse Herausforderungen! Seit 2016 verkörpert der Seriendarsteller den Tätowierer Jannes, der durch ein Geiseldrama vor Kurzem erneut in die Rauschmittelabhängigkeit gerät. Und obwohl seine Rolle schon einmal zu Drogen gegriffen hat, bringt der aktuelle Handlungsstrang der Daily für Ben auch neue Aspekte mit sich, verrät er Promiflash.

Der 24-Jährige ist bereits geübt darin, Sucht zu inszenieren. Das war es also nicht, worauf er sich groß hat vorbereiten müssen. Allerdings hat seine TV-Figur Jannes erst kürzlich versucht, den betäubenden Substanzen von heute auf morgen komplett abzuschwören – ein Schritt, den Ben in dieser Form noch nicht spielen musste. "Bei dieser Story war der versuchte kalte Entzug sehr interessant und neu für mich. Trotz meiner Erfahrung mit dem Thema war auch diese Story, wie jede andere, eine neue Erfahrung für mich, in die ich mich noch mal neu hineinversetzen musste", beteuert Benjamin gegenüber Promiflash.

Um die Geschichte überzeugend rüberbringen zu können, habe Ben viel gelesen und sich intensiv mit den Substanzen auseinandergesetzt, die Jannes in der Soap konsumiert. "Dazu habe ich mir verschiedene Dokumentationen angeschaut, in denen es um Drogensüchte geht, um mir sowohl die motorischen als auch die verbalen und psychischen Merkmale anzuschauen", erklärt der Berliner. Auch Filme zu dieser Thematik hätten ihm dabei geholfen, das Ganze hinterher "für die Kamera realistisch aussehen zu lassen".

"Berlin - Tag & Nacht" montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNow verfügbar.

"Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller Benjamin Mittelstädt

Jannes (Benjamin Mittelstädt) und Theo (Ranndy Frahm) bei "Berlin - Tag & Nacht"

Benjamin Mittelstädt, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

