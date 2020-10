Chethrin Schulze (28) nutzte jetzt die Gunst der Stunde und zeigte ihren Fans im Netz, was sie mit ihren Brüsten so alles anstellen kann – ihr Dekolleté ist nämlich ganz schön tanzwütig! Die einstige Love Island-Kandidatin machte in diesem Jahr eigentlich vor allem mit ihrem Beziehungsstatus Schlagzeilen: Seit vergangenem Juni ist sie ganz offiziell Single, die Liaison mit ihrem On-Off-Freund Marco Mirwald sei ein für alle Mal vorbei. Die 28-Jährige ist allerdings auf der Suche: Mit ihrer ganz speziellen Busen-Begabung wird sie da sicher einige Kandidaten an die Angel bekommen!

Am Montagabend postete Chethrin einen Clip auf Instagram, in dem sie zu dem Techno-Hit "Paradise" von Vize, Leony und Joker Bra, dem Alter-Ego von Capital Bra (25), ihre Oberweite wackeln lässt: Zum "Lelele" des Berliners tanzen ihre Brüste auf und ab – die rund 221.000 Follower der Besitzerin sind von dem Anblick mindestens genauso amüsiert wie die Blondine selbst. Einige zweifelten jedoch auch an diesem besonderen Hupen-Happening. "Sowas funktioniert nur, wenn man Silikonimplantate hat! Die sind unterm Brustmuskel und daher geht das", war sich eine Userin sicher. Die gebürtige Berlinerin antwortete prompt: "Ich habe sie über dem Muskel!", rechtfertigte sie ihre Mops-Moves.

Und Chethrin ist nicht die einzige auf Social Media, die sich nicht nur mithilfe der Füße rhythmisch zu Songs bewegen kann! Auch das brasilianische Model Izabel Goulart (35) präsentierte ihrer Community jetzt eine imposante Performance: Einzeln wackelte die Victoria's Secret-Laufstegschönheit mit ihren Pobacken zu einem Rap-Song in einem Insta-Video. Für das Kehrseiten-Kunststück gab es ebenfalls viel Lob ihrer 4,6 Millionen Abonnenten.

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Influencerin

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Getty Images Izabel Goulart im Mai 2019

