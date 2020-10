Wie geht es Georgina Fleur (30)? Gerade erst machte das It-Girl bekannt, dass sie und Kubilay Özdemir nicht weiter gemeinsam durchs Leben gehen: Das ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Paar hat sich getrennt, wie Georgina völlig verheult im Netz preisgibt. Dabei soll Kubi bereits eine neue Frau an seiner Seite haben. Ihr BFF Sam Dylan (29) verrät Promiflash nun: So geht es der 30-Jährigen nach dem Liebes-Aus.

Der ehemalige Prince Charming-Kandidat erklärt, dass er bereits mehrmals mit seiner guten Freundin telefoniert habe, um sich über ihr Wohlergehen zu erkundigen. "Aktuell geht es ihr sehr schlecht, deswegen hat sie auch erst mal für ein paar Tage Deutschland verlassen, um zur Ruhe zu kommen", betont er im Promiflash-Interview. Sam sei selbst überrascht, wie Georgina das alles aushalten würde. Bei ihr sei in den vergangenen Tagen einfach so viel passiert und dabei will er ihr zur Seite stehen: "Wir haben besprochen, wenn es ihr morgen immer noch nicht besser geht, fliege ich nach."

Kein Wunder, dass es der Reality-Queen nicht sonderlich gut geht – was die Ex-Kampf der Realitystars-Kandidatin über ihren Ex-Partner ausgepackt hat, ist nichts für schwache Nerven. "Du hast mich krankenhausreif geschlagen, hast mir ein blaues Auge geschlagen, hast meine Nase gebrochen", beschuldigte sie Kubi in ihrer Instagram-Story.

Privat Georgina Fleur und Sam Dylan

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und ihr Verlobter Kubilay

Instagram / houseofdylan Sam Dylan im Juli 2020

