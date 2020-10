Kubilay Özdemir sollte sich warm anziehen: Seine Ex Georgina Fleur (30) holt zum verbalen Rundumschlag aus! Seit wenigen Stunden ist es offiziell: Die ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten haben sich getrennt. Der Unternehmer scheint sogar schon eine Neue zu haben. Im Netz zeigte sich Georgina ziemlich verheult, versprach aber auch, mit Kubi abzurechnen – gesagt, getan: Sie packt im Netz nun unschöne Details über die gemeinsame Zeit aus.

In ihrer Instagram-Story erhob die Kampf der Realitystars-Teilnehmerin schwere Vorwürfe: Sie habe ihren Ex aus Liebe mit ins Sommerhaus genommen und ihn dadurch berühmt gemacht. Er habe durch sie viel Geld verdient. "Und was hast du gemacht? Du postest ein Foto mit deiner Ex", schimpfte sie. Außerdem habe er sie jeden Tag beleidigt und gedemütigt – und nicht nur das: "Du hast mich krankenhausreif geschlagen, hast mir ein blaues Augen geschlagen, hast meine Nase gebrochen. Habe ich dich geschützt vor Gericht? Ja, das habe ich alles für dich getan."

Abschließend machte sie klar: Eine Versöhnung sei dieses Mal ausgeschlossen! Nicht einmal zur Wiedersehensshow vom Sommerhaus wolle sie mit ihm gehen. "Das ist für dich, Kubilay: F*ck dich, geh für immer aus meinem Leben! Ich kann keinen Mann wie dich an meiner Seite gebrauchen. Du bist krank", wetterte die Rothaarige.

Georgina Fleur

Georgina Fleur und Kubilay Özdemir bei "Das Sommerhaus der Stars"

Georgina Fleur

