Ist dieser Promi der nächste Kandidat fürs Dschungelcamp? Schon seit einigen Wochen brodelt die "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Gerüchteküche wieder mächtig: Medienberichten zufolge sollen nämlich die ersten Kandidaten feststehen, die im Januar das TV-Experiment wagen wollen, darunter YouTuberin Lisha und Spielerfrau Claudia Effenberg (55). Und es werden noch mehr: Weitere Mitbewohner sollen nun bekannt sein – unter anderem Harald Glööckler (55)!

Das will Bild nun aus Insiderkreisen erfahren haben. Demnach soll der extrovertierte Designer sich im kommenden Frühjahr in die Kälte von Wales aufmachen, um dort im etwas anderen Dschungelcamp um den Sieg zu kämpfen – endgültig unterschrieben sei der Vertrag aber noch nicht. "Ich bekomme diese Anfrage jedes Jahr und habe bislang noch nie zugesagt", erklärte Harald selbst gegenüber der Zeitung – ob er wohl wirklich bald um die Dschungelkrone spielen wird?

Harald ist nicht das einzige neue Gesicht, das nun in der potenziellen Kandidatenliste auftauchte: Auch Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Zoe Saip soll mit von der Partie sein. Ebenfalls vor der Unterschrift steht angeblich Bachelor in Paradise-Hottie Filip Pavlovic (26).

Getty Images Harald Glööcker, Designer

Instagram / zoesalome Zoe Saip im November 2019

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, "Like Me – I'm Famous"-Kandidat

