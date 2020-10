Es scheint, als ob sie nun endgültig einen Schlussstrich gezogen hätten. Seit Monaten sorgen Sofia Richie (22) und Scott Disick (37) für Schlagzeilen. Der Grund: Das Model und der Realitystar sollen sich getrennt haben – bislang ist das Liebes-Aus allerdings noch nicht offiziell bestätigt. Während Scott zunächst eine Reunion mit seiner Ex Kourtney Kardashian (41) nachgesagt worden war und er kürzlich auch noch mit einer anderen ehemaligen Flamme gesichtet wurde, scheint es in Sofias Liebesleben etwas ruhiger zuzugehen. Wäre sie überhaupt schon bereit für eine neue Beziehung?

Die Antwort lautet: Nein! Sie geht es im Gegensatz zu Scott langsamer an. "Sofia ist momentan nicht daran interessiert, sich zu verabreden", verrät eine Quelle gegenüber US Weekly. Sie habe die Trennung von ihrem Ex noch nicht verarbeitet und wolle sich deshalb Zeit lassen, bevor sie etwas Neues beginnt. Angeblich seien sie und der 37-Jährige seit August endgültig getrennt, nachdem die 22-Jährige zuvor noch versucht hatte, die Beziehung zu retten. "Doch Scott hat es kürzlich offiziell beendet und jetzt sprechen sie nicht mehr miteinander", erklärt der Insider weiter.

Und tatsächlich scheint zwischen Sofia und Scott komplette Funkstille zu herrschen. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich die beiden nicht mehr auf Instagram folgen. Sofia habe Berichten zufolge genug von Scotts ausschweifendem Dating-Leben und wolle sich deshalb auch online von ihrem Ex distanzieren.

Sofia Richie, Model

Scott Disick und Sofia Richie auf einer Ausstellungseröffnung in West Hollywood im Oktober 2018

Scott Disick und Sofia Richie, 2019

