Süßes Liebes-Update von Kaia Gerber (19) und Jacob Elordie (23)! Schon kurz nachdem das Supermodel und der The Kissing Booth-Darsteller Anfang September zum ersten Mal miteinander gesichtet worden sind, brodelt die Gerüchteküche in Bezug auf eine mögliche Beziehung. Auch wenn keiner von beiden eine Liebelei bisher bestätigt hat, sprechen viele Indizien dafür: So wurden sie schon mehrfach beim Knutschen entdeckt – und der Schauspieler hat bereits die Eltern der Beauty kennengelernt! Auch die neusten Paparazzi-Fotos von Kaia und Jacob sprechen Bände...

Fotografen entdeckten die zwei am Dienstag in Malibu, als sie den kleinen Hund des Models ausgeführt und sich einen Kaffee geholt hatten. Wie die Fotos eindeutig zeigen, können Kaia und Jacob die Finger nicht voneinander lassen – ständig wird sich umarmt, Händchen gehalten oder tief in die Augen geschaut! Die beiden machen einen sehr vertrauten und vor allem glücklichen Eindruck.

Was ebenfalls dafür spricht, dass sie ein Paar sind? Kaia und Jacob sind an diesem Tag doch tatsächlich im Partnerlook herumgelaufen! So trugen sie beide weiße Tanktops, weite elegante Hosen, eine Sonnenbrille und dazu Sneaker der Marke Converse. Was sagt ihr zu den abgestimmten Outfits? Stimmt ab!

MEGA Kaia Gerber und Jacob Elordi im September 2020 in New York

Getty Images Kaia Gerber, Model

Getty Images Jacob Elordi bei der "Euphoria"-Premiere in L.A. im Juni 2019

