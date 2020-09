Jacob Elordi (23) und Kaia Gerber (19) scheinen den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gegangen zu sein. Erst Anfang September kamen erstmals Gerüchte auf, dass der Schauspieler und das Model mehr sein könnten als nur Freunde. Nur wenige Tage später folgte dann das große Paar-Indiz: Der Australier und die Kalifornierin wurden von Paparazzi händchenhaltend bei einem Spaziergang erwischt. Jetzt wurden die Turteltauben gesichtet, wie sie sogar zusammen Urlaub machen. Allerdings nicht alleine, sondern mit Kaias Eltern!

Das berichtet nun das People-Magazin. Fotos, die die Zeitschrift veröffentlichte, zeigen Jacob und seine Freundin am vergangenen Wochenende im Mexiko-Urlaub in Los Cabos. Das Pärchen genoss dort allem Anschein nach nicht nur die Sonne und das Meer, sondern nutze die freien Tage auch für eine kleine Familienzusammenführung. Bei dieser Gelegenheit lernte der The Kissing Booth-Star die Promi-Eltern von Kaia kennen: Rande Gerber (58) und Supermodel Cindy Crawford (54). Offenbar scheint es also etwas Ernsteres zwischen der 19-Jährigen und dem 23-Jährigen zu sein, als bisher bekannt war.

Diese schnelle Entwicklung der Beziehung ist allerdings überraschend, da Jacob noch vor wenigen Monaten eine Romanze mit seinem Euphoria-Co-Star Zendaya Coleman (24) nachgesagt wurde. Die beiden Serienstars wurden zuletzt bei einem Café-Besuch in New York City von den Schnappschussjägern erspäht.

MEGA Kaia Gerber und Jacob Elordi im September 2020 in New York

Getty Images Kaia Gerber, ihre Eltern Rande Gerber und Cindy Crawford bei einem Event in L.A. im März 2018

Getty Images Jacob Elordi bei der "Euphoria"-Premiere in L.A. im Juni 2019

