Für Michael Wendler (48) und seine Laura (20) war mit dieser Aktion des Schlagerstars die Karriere bei RTL vorbei: Vergangene Woche gab der "Sie liebt den DJ"-Interpret nicht nur sein DSDS-Aus bekannt, sondern äußerte sich außerdem kritisch zur aktuellen Gesundheitslage. Sein Arbeitgeber RTL kündigte daraufhin direkt alle Verträge mit ihm – auch die geplante TV-Hochzeit und die Dokuserie mit seiner Laura sind damit passé. Doch der Sender soll schon ein anderes Pärchen im Auge haben, welches den Platz der Auswanderer einnehmen könnte: Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (27)!

Wie Bild in Erfahrung gebracht haben will, soll RTL großes Interesse am gerade heiß diskutierten Bachelor-Pärchen zeigen. Aus Produktionskreisen soll durchgesickert sein, dass man nach dem Vertrags-Aus von Michael und Laura nun plane, eine mehrteilige Doku mit dem Rosenduo zu drehen. Das Thema: Unter anderem könne es sich in der TV-Show um ihre gemeinsame Zukunft drehen, wie beispielsweise einen Umzug in ein eigenes Haus auf Mallorca.

Das Format würde jedenfalls jede Menge Zuschauer anlocken. Denn gerade erst sorgten die beiden mit ihrer Sommerhaus-Teilnahme für einen medialen Aufschrei. Mit ihrem Verhalten gegenüber Evanthia Benetatou (28) hatten sie sich nicht gerade ins beste Licht gerückt, wie viele Zuschauer bis heute finden. In einer gemeinsamen Doku könnten sie ihr angekratztes Image sicher einfacher aufpolieren. Außerdem soll trotz Shitstorm der Marktwert der beiden gestiegen sein.

Instagram / dregold Andrej Mangold und Jennifer Lange im Jahr 2020

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange im November 2019 in München

ActionPress Michael Wendler und Laura Norberg im März 2020 in Köln

