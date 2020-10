Vor genau drei Jahren stellte Joe Jonas (31) seiner heutigen Frau Sophie Turner (24) die Frage aller Fragen! 2016 waren der Sänger und die Game of Thrones-Darstellerin erstmals gemeinsam gesichtet worden und sind seither nicht mehr voneinander wegzudenken. Für Joe war offenbar schnell klar, dass die Schauspielerin die Frau ist, mit der er den Rest seines Lebens verbringen will. Deshalb hielt er am 15. Oktober 2017 um ihre Hand an – und freut sich heute noch genauso wie damals, dass sie Ja gesagt hat!

Der Musiker erinnert jetzt mit einem süßen Post in seiner Instagram-Story an ihre Verlobung: Er veröffentlicht einen Throwback-Schnappschuss, auf dem er Sophie liebevoll einen Kuss auf die Schläfe drückt – die strahlt dabei überglücklich und hält ganz stolz ihren Verlobungsring in die Kamera. Zu dem Bild schreibt der "Sucker"-Interpret: "Heute vor drei Jahren hat Sophie Ja gesagt!"

Die beiden Turteltauben sind inzwischen aber längst nicht mehr nur verlobt: Seit Mai 2019 sind die zwei ganz offiziell Mann und Frau und wurden vor wenigen Monaten auch zum ersten Mal Eltern: Ihre Tochter trägt den Namen Willa und hat am 22. Juli das Licht der Welt erblickt.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei den Grammys, 2020

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei der "Chasing Happiness"-Premiere, 2019

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei der Met-Gala, 2019

