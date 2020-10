Ihre Familie braucht mal eine Pause! Das nannte Kim Kardashian (39) als Grund für das Aus von Keeping up with the Kardashians. Ein Großteil der Schwestern habe mittlerweile Kinder und es sei einfach immer viel los, betonte die Unternehmerin erst vor Kurzem. Nächstes Jahr soll demzufolge nach 14 Jahren dann die letzte Staffel der Realityshow laufen. Wie die 39-Jährige momentan ihre Zeit fernab von TV-Kameras genießt, zeigt sie gerne auf ihren Social-Media-Accounts. Jetzt postet sie ein herzerwärmendes Foto von Sohn Saint (4), Tochter Chicago (2) und deren Cousine Dream (3).

Die Fernsehdiva postete nun einen süßen Schnappschuss der drei Kinder auf Instagram. Darauf liegen Saint, Chicago und Dream strahlend auf einer Wiese. Und Kim kann ihr Familienglück kaum fassen: "Nichts erfüllt mein Herz mehr", schrieb sie unter ihren Post. Auch die Fans sind begeistert von dem Pic. "Die Kardashian-Engel", kommentierte einer ihrer Follower. "Wunderschöne Kinder. Saint hat tolle Haare", komplimentierte derweil ein anderer.

Gemeinsam mit Kanye West (43) hat die Beautyqueen vier Kinder: North (7), Saint, Chicago und Psalm (1). Insidern zufolge soll Kim sogar über die Adoption eines fünften Kindes nachdenken. Bisher hat sich die 39-Jährige aber noch nicht zu diesen jüngsten Gerüchten geäußert.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Star

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im August 2020

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Kinder North, Psalm, Chicago und Saint

