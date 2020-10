Courtney Stodden (26) ist als heiße Blondine berühmt geworden – nun will sie offenbar ihr Image mit einer anderen Haarfarbe etwas aufpolieren! Der Startschuss ihrer Karriere war ihre Hochzeit. Mit damals erst 16 Jahren heiratete sie den "Green Mile"-Darsteller Doug Hutchison (60), der seinerzeit 51 war. Die Kontroverse, die diese Ehe auslöste, brachte ihr viele Auftritte in TV-Shows ein, darunter Celebrity Big Brother und "Couples Therapy". Jetzt ist Courtney 26, geschieden und Feministin: Durch ihren neuen Look mit braunen Haaren möchte sie angeblich seriöser wirken!

Im September hat Courtney auf Social Media einen Schlussstrich unter ihre Blondinenzeit gezogen und so gut wie alle Bilder von sich mit hellem Haupthaar auf Instagram gelöscht. Unter ein Foto, das sie als frischgebackene Brünette zeigt, schrieb sie: "Als eine Frau, die als Objekt angesehen wurde, bevor ich überhaupt alt genug war, um einen Führerschein zu haben, habe ich gemerkt, dass es die Leute richtig anpisst, wenn ich mich selbst akzeptiere und liebe." Des Öfteren teilt die US-Amerikanerin jetzt feministische Statements – inszeniert sich aber dennoch als Sexbombe. So ist auf ihrem Account unter anderem der Spruch "Der Körper einer Frau ist nicht dein Spielplatz" zu lesen.

Vorbei sind nun also die Zeiten, in denen Courtney als naives Blondchen galt: Die Sängerin arbeitet nicht nur an neuer Musik, sondern gleichzeitig auch an einem Buch. In dem Werk will sie alle Details über ihre Ehe als Teenagerin auspacken und mit ihrem Ex-Mann abrechnen. "Bitte tu das nie wieder einer Minderjährigen an. Es ist nicht richtig, auch dann nicht, wenn ein Elternteil der Hochzeit zustimmt. Kinder sind nicht auf deinem Level", kommentierte sie ein Foto von sich und Doug. Seit Anfang 2017 sind die beiden getrennt, seit März ist die Scheidung rechtskräftig.

Getty Images Courtney Stodden und Doug Hutchison 2014

Instagram / courtneyastodden Courtney Stodden, TV-Star

Instagram / courtneyastodden Courtney Stodden im Oktober 2020



