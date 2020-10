Geht da etwa was? Der Schauspieler Max Ehrich (29) zeigte sich vor Kurzem zum ersten Mal mit der ehemaligen American Idol-Kandidatin Sonika Vaid (25) in der Öffentlichkeit. Wenige Wochen zuvor ging seine Beziehung mit der Sängerin Demi Lovato (28) kurz nach deren Verlobung in die Brüche. Ist der Fitness-Freak also bereits über die Trennung hinweg? Jetzt plauderte Sonika über ihr Verhältnis zu Max.

"Ich traf Max neulich beim Abendessen mit gemeinsamen Freunden", verriet die Beauty gegenüber E! News. Es sei ein sehr lustiger Abend gewesen und alle hätten eine gute Zeit gehabt. "Wir hingen einfach zusammen ab und gingen ins Tonstudio", erinnerte sich die Sängerin. Weil die Harmonie zwischen den beiden stimme, verbringen sie seitdem öfter Zeit zusammen. Ob mehr zwischen den beiden geht, ließ sie offen.

Ein gemeinsames Foto der beiden auf dem Instagram-Account des Under the Dome-Darstellers kommentierten die Fans mit unterschiedlichen Meinungen. Eine Userin ist sich sicher: "Das ging zu schnell und ist bestimmt nichts Ernstes." Ein anderer meint dagegen: "Du machst nichts falsch. Genieß dein Leben."

Instagram / maxehrich Max Ehrich, Schauspieler

Getty Images Sonika Vaid im Februar 2016

Getty Images Max Ehrich bei der Premiere von "Spider-Man: Homecoming"

